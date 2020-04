Coronavirus: creme e materiale farmaceutico in dono ai sanitari di Cisanello

Creme idratanti, smalti, profumi e bagno schiuma in dono agli operatori sanitari di Cisanello, impegnati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. E' l'iniziativa dell’associazione sportiva Pisa Road Runners, in collaborazione con la Farmacia Raimo, con alcune associate del team dipendenti dell’Aoup e con la partecipazione delle associazioni Sport for Children Onlus e Insieme per Sognare. La consegna dei prodotti è avvenuta nei giorni scorsi, presso l’edificio 30 allestito come reparto Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Definiamola una 'carezza' - spiegano i promotori dell'iniziativa - per dire grazie a medicie e infermieri e sostenerli, con un gesto di affetto, nel loro duro lavoro. Abbiamo pensato a gesti delicati come una doccia ammorbidente dopo ore di camici e guanti, ad una crema alla calendula per lenire la pelle irritata dalle mascherine, ad una crema nutriente e riparatrice per la pelle delle loro preziose mani bistrattate dagli alcooli e disinfettanti. E a nuovi sandali sanitari, comodi, per dare sollievo e protezione ai loro passi carichi di tensione e responsabilità, e a essenze profumate per liberare, anche solo per un istante, i loro recettori olfattivi dagli odori delle corsie ospedaliere".