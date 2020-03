Coronavirus: sanzionate 22 persone per non aver rispettato le disposizioni del Governo

Ventidue persone sono state sanzionate nell'ultimo mese dalla Polizia Locale di Pontedera per non aver rispettato le disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. In totale sono stati effettuati controlli su circa 500 persone, 350 veicoli e 1500 attività.

"Quindici persone - scrive in una nota il comando territoriale di Pontedera della Polizia Locale dell'Unione Valdera - sono state deferite alla competente autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) prima che la norma venisse depenalizzata". Dopo l'intervento del DPCM del 25 marzo sono stati elevati 7 verbali per il mancato rispetto delle disposizioni circa il 'rimanere a casa'.