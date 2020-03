Coronavirus: due casi sospetti positivi a Pontedera

Due casi sospetti positivi (in attesa di validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità) al virus Covid-19 a Pontedera. Lo rende noto il sindaco Matteo Franconi.

"Entrambe le persone appartengono allo stesso nucleo familiare, sono già monitorate dal nostro servizio sanitario e si trovano attualmente in quarantena presso il proprio domicilio - afferma il primo cittadino - come previsto dall'Ordinanza Regionale e dai protocolli operativi in vigore ho emesso in via precauzionale le ordinanze di quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva per le persone che hanno avuto 'contatti stretti' con i due soggetti sospetti positivi".

"Così come stabilito nella nota operativa congiunta Anci- Protezione civile del 25 febbraio 2020 ho disposto l'apertura del COC (Centro Operativo Comunale) a partire dalle 12:30 di oggi al solo scopo precauzionale di ottimizzare e condividere i flussi informativi delle varie funzioni attivate e velocizzare l'attuazione dei protocolli e monitorare la situazione sul territorio comunale" sottolinea ancora Franconi.