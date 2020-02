Coronavirus, si fermano eventi e manifestazioni: salta l'incontro con 'AstroSamantha', chiuso il Museo Piaggio

L'emergenza coronavirus porta con sé ripercussioni su eventi e manifestazioni anche nel pisano per evitare l'incontro tra persone e abbassare così il rischio di diffusione del virus.

Salta l'incontro con Samantha Cristoforetti, originariamente previsto per venerdì 6 marzo alla Scuola Superiore Sant'Anna. ESA - European Space Agency ha infatti deciso di annullare le trasferte del suo team per la situazione che si è venuta a creare in relazione al Covid19.

Chiuso anche il Museo Piaggio di Pontedera: "Ci scusiamo con i visitatori e con il pubblico ma, in considerazione del continuo evolversi della diffusione del virus Covid-19 (noto anche come Coronavirus) e su indicazione delle autorità per i luoghi di assembramento, la Fondazione Piaggio ha deciso, in via del tutto precauzionale e per rispetto anche nei confronti della comunità locale e dei propri dipendenti, di sospendere temporaneamente da martedì 25 febbraio le attività e le visite al Museo Piaggio, mèta ogni giorno di diverse centinaia di visitatori provenienti da ogni parte di Italia e del mondo. Non appena tale emergenza sanitaria rientrerà, il Museo riaprirà immediatamente al pubblico" si legge in una nota.

Anche il Cnr di Pisa ha deciso di sospendere tutte le attività collegiali o collettive con un gran numero di persone quali congressi, meeting, convegni che si svolgano in auditorium o nelle sale riunioni.