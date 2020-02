Coronavirus, famiglia di Ponsacco in quarantena: "E' solo a scopo precauzionale"

Fa appello alla calma il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi, informando sulla misura precauzionale presa nei confronti della famiglia del paese, che da ieri sera 25 febbraio è a scopo precauzionale in quarantena presso la propria abitazione. L'ordinanza è stata firmata ieri in serata, con la disposizione della sorveglianza medica attiva, su richiesta dell'Area Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl Toscana nord ovest.

"La famiglia è venuta a contatto con una persona contagiata dal Coronavirus - spiega il primo cittadino - l'ordinanza obbliga i soggetti ad attenersi alla misura della quarantena presso la propria residenza fino al prossimo 2 marzo (quattordicesimo dal giorno del contatto stretto) con sorveglianza attiva svolta dal personale sanitario della Usl". "Si tratta di una misura precauzionale" insiste Brogi, che ribadisce come "la situazione è del tutto sotto controllo. Non è il caso di allarmarsi, i familiari ad oggi stanno tutti bene e non hanno manifestato nessun sintomo. La misura è preventiva e a tutela di tutti i cittadini".

La misura, concordata con la Prefettura, segue le direttive nazionali e regionali: "Le scuole non verranno chiuse e neppure verranno interrotte le manifestazioni - aggiunge il sindaco - perche ad oggi non ci sono motivi per farlo. La situazione è costantemente sotto monitoraggio e qualora dovesse evolversi, evolveranno anche le misure da prendere e i cittadini saranno prontamente informati".