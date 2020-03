Coronavirus alla Geofor: chiesta la quarantena ad 8 persone

L'azienda Geofor, oggi 7 marzo, aggiorna sul caso di Coronavirus accertato nella propria sede operativa a Navacchio. "A scopo precauzionale - spiega in una nota - tra la giornata di ieri e quella di oggi sono salite ad 8 le persone a cui è stato chiesto di porsi in quarantena preventiva, ovvero di rimanere a casa e di tenere sotto controllo il proprio stato, che attualmente non presenta i sintomi dell'influenza. Altri dipendenti della società sono risultati assenti per altri tipi di malessere, ma non per l'infezione da Coronavirus".

L'azienda sta comunque portando avanti il proprio lavoro sul territorio, anche se aveva preannunciato possibili disagi e servizi non completi. Nel dettaglio oggi specifica che "Geofor darà la precedenza allo svolgimento della raccolta 'porta a porta', per poi proseguire nelle altre attività (ritiro ingombranti, ritiro domiciliare di sfalci e potature in alcuni territori coperti dal porta a porta, assistenza e pulizia delle piazzole, e simili), che comunque verranno recuperate al più presto, qualora non risultasse possibile svolgerle subito nella loro interezza".