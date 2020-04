Coronavirus: 175 nuovi casi in Toscana, il numero dei guariti supera i deceduti

Sono 175 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino di ieri, 4 aprile; 18 i decessi. Rimane quindi pressoché stazionario il trend dei nuovi casi positivi e dei morti. Continua invece a diminuire con -28 unità il numero dei ricoveri complessivi, nelle terapie intensive si registra una diminuzione di 10 pazienti. E' la prima volta che il numero totale (337) dei guariti (101 guarigioni virali e 236 pazienti clinicamente guariti) supera il numero complessivo dei decessi (325).

Ad oggi 5 aprile sono dunque 5.847 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. I casi attualmente positivi in cura rimangono 5.185. Premettendo che spetterà in ogni caso all'Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, dato che nella quasi totalità dei casi si tratta di persone che avevano patologie concomitanti, la Regione specifica che il decesso di un uomo di 72 anni di Lucca comunicato ieri è risultato nella giornata stessa non attribuile al Coronavirus.

Questi i 18 decessi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, con l'indicazione di sesso, età, comune di domicilio: F. 98, Pontedera; F. 82, Pontedera; F. 61, Massa; M. 64, Seravezza; M. 68 Viareggio; M. 68, Licciana Nardi; M. 78, Pisa; F. 88, Pietrasanta; F. 91, Capannori; M. 79, Gallicano; F. 84, Livorno; M. 77 San Miniato; M. 92, Pistoia; M.81, Pistoia; M. 72 Pistoia; F. 82, Firenze; M. 64, Sesto Fiorentino; M. 92, Grosseto.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono in totale 1387, di cui 276 in terapia intensiva. Di 5.847 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 1.715 Firenze, 394 Pistoia, 338 Prato (totale Asl centro: 2.447), 872 Lucca, 667 Massa-Carrara, 544 Pisa, 322 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.405), 277 Grosseto, 340 Siena, 378 Arezzo (totale sud est: 995).

Dal 1° febbraio ad oggi nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 51.006 tamponi, su 44.178 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente). Solo nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.120 tamponi. Dal monitoraggio giornaliero sono invece 15.306 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 7.343 nella Asl centro, 6.555 nella Asl nord ovest, 1.408 nella Asl sud est.