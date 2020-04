Coronavirus: 173 nuovi casi in Toscana, a Pisa superati i 600 contagiati

Sono 173 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, rispetto il precedente bollettino dell'8 aprile; 16 i nuovi decessi. L'aumento risulta relativamente contenuto e legato anche al minor numero di tamponi processati. C'è stata infati un'alta richiesta di tamponi e stanno esaurendo i reagenti a disposizione necessari per processare i test. Per ovviare alla situazione Estar andrà stasera a ritirare una quantità doppia di reagenti, 20mila pezzi, che consentirà di riprendere regolarmente l'attività. Per il resto continua il trend negativo dei ricoveri ordinari (-28 rispetto a ieri); e anche di quelli in terapia intensiva (-4).

Ad oggi sono 6.552 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Sono 149 le guarigioni virali, 292 le guarigioni cliniche e 408 i decessi complessivi. I casi attualmente positivi in cura rimangono 5.703. Dei 16 morti, due erano residenti in provincia di Pisa. Gli altri erano 8 Firenze, 1 Prato, 1 Pistoia, 1 Lucca, 2 Massa Cararra, 1 Arezzo. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono 1.038 (ordinari) e 256 in terapia intensiva.

Il numero aggiornato delle province di residenza dei contagiati: 1.961 Firenze, 457 Pistoia, 355 Prato (totale Asl centro: 2.773), 979 Lucca, 790 Massa-Carrara, 606 Pisa, 353 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.728), 292 Grosseto, 360 Siena, 399 Arezzo (totale sud est: 1.051). Dal 1° febbraio nei laboratori toscani sono stati effettuati in tutto 65.461 tamponi, su 57.515 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente). Solo nelle ultime 24 ore, sono stati fatti 4.476 tamponi.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 16.240 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana: 7.884 nella Asl centro, 7.050 nella Asl nord ovest, 1.306 nella Asl sud est.