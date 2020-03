Coronavirus: "Subito assunzioni di infermieri, non possiamo farci cogliere impreparati"

"Impossibile affrontare questa emergenza con gli organici attuali". E' quanto afferma il nursind Pisa in relazione all'emergenza Coronavirus. Secondo il sindacato delle professioni infermieristiche "la situazione del personale in tutta la provincia necessita di una drastica accelerazione delle assunzioni perché è impensabile riuscire a gestire quello che ci aspetta con gli attuali buchi nella dotazione organica. Non possiamo farci trovare impreparati se la situazione che di sta vivendo al Nord si dovesse presentare anche nei nostri ospedali. Per questo invitiamo le direzioni generali dell’Aoup e della Tno a dare corso immediatamente alle assunzioni promesse e non solo dalle agenzie interinali ma anche dalla graduatoria Estar pubblicata da qualche giorno".

"Peraltro - prosegue Nursind Pisa - a seguito alle molteplici segnalazioni pervenute in merito sia all’incremento di casi positivi in tutto il territorio provinciale che all’incremento di episodi di isolamento preventivo di infermieri, nonché alla chiusura delle scuole di ogni grado (che potrebbe obbligare molti dipendenti a fruire dei permessi per accudire i figli) è evidente che a breve potrebbero verificarsi seri problemi per la copertura dei turni e di vedere aumentare pericolosamente il rapporto infermieri/pazienti".