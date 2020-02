Coronavirus: ordinanza di quarantena per un residente a Pontedera

Il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha firmato stamani, 28 febbraio, un'ordinanza per disporre la quarantena per un cittadino della città della Vespa. Il soggetto è infatti entrato in contatto con una persona risultata positiva al test sul Coronavirus. L'annuncio, con tutte le spiegazioni, è stato dato stamani 28 febbraio dallo stesso primo cittadino.

"E' solo per prevenzione - ha specificato Franconi - la persona con il virus non è di Pontedera e non abita nel nostro Comune. Il cittadino pontederese in quarantena ad oggi non è affetto da Coronavirus".

Aggiorna poi sulla situazione: "A Pontedera ad ora non sono stati riscontrati casi di Coronavirus. La quarantena disposta per il nostro concittadino presso la propria abitazione è solo a scopo precauzionale a tutela di tutti i cittadini secondo le prescrizioni del Ministero della Salute. Il soggetto deve attenersi alla misura della quarantena presso la propria abitazione fino al prossimo 7 marzo compreso. Il personale sanitario della Asl Toscana Nord Ovest si sta occupando di monitorare quotidianamente il suo stato di salute".

Non sono previste altre misure: "In accordo con le linee guida emanate dalla Regione Toscana e condivise dalla Prefettura, le scuole non verranno chiuse e neppure verranno interrotte le manifestazioni, perché ad oggi non ci sono motivi per farlo. La situazione è costantemente sotto monitoraggio e qualora dovesse cambiare, evolveranno anche le misure da prendere e i cittadini saranno prontamente informati".

Poi il richiamo a mantenere la calma: "Ci tengo a specificare che la situazione è del tutto sotto controllo. Non è il caso di allarmarsi: ripeto infatti che il cittadino ad ora sta bene e non ha manifestato nessun sintomo. La misura è di natura preventiva e a tutela di tutti. Un’ultima raccomandazione: non fatevi confondere dalle fake news e tenetevi informati esclusivamente tramite i canali ufficiali".

Si ricordano i numeri utili a cui rivolgervi in caso di necessità:

- 050.954444 Asl Toscana Nord Ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio), per chi ha avuto contatti stretti con casi accertati di corona virus o ha soggiornato in aree interessate dall’epidemia negli ultimi 14 giorni;

- 1500 numero telefonico di pubblica utilità istituito dal Ministero della Sanità e attivo 24 ore su 24;

- 800.556060, opzione 1, numero verde della Regione Toscana.