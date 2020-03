Coronavirus, nuova ordinanza: jogging solo vicino casa, vietato l'ingresso in parchi e giardini

Coronavirus, la nuova ordinanza limita lo sport all'aperto

„

Nessun nuovo Decreto ma solo una ordinanza del Ministero della Salute che impone una nuova stretta per contenere la diffusione dell'epidemia di coronavirus.

Questo è emerso dalla riunione di coordinamento tra i governatori delle Regioni, Protezione Civile e Governo. Pertanto non verrà modificato il decreto in vigore e in scadenza il 25 marzo, ma la nuova ordinanza sarà emanata per omogeneizzare le regole sanitarie in tutto il territorio nazionale.

Nell'ordinanza si legge lo stop alle attività ludiche all'aperto, così come il divieto di ingresso in parchi, ville e giardini. Si potrà fare jogging solo vicino a casa e tenendosi ad un metro di distanza dagli altri.

Tra i punti il divieto di spostarsi nelle seconde case nel weekend, chiusi i punti alimentari in aree di servizio non autostradali così come i punti vendita alimentari nelle ferrovie. Inoltre negli autogrill gli alimenti saranno venduti solo per asporto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.