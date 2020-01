Sospetto caso di Coronavirus all'ospedale Cisanello, l'Aoup: "Esito negativo"

Nessun caso di coronavirus all'ospedale Cisanello. Aveva creato una certa apprensione la notizia, riportata dalla stampa locale, di una famiglia cinese, residente a Pisa, arrivata al nosocomio pisano nella notte di martedì: padre e figlio avevano la febbre alta (la madre non aveva invece sintomi) e hanno riferito di essere rientrati da Wuhan, epicentro dell'infezione, lo scorso 16 gennaio. Sono così scattati i protocolli con la messa in isolamento delle due persone.



Fortunatamente però non si tratta di coronavirus. L'Aoup infatti comunica che i risultati delle analisi effettuate sui campioni inviati all’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma hanno dato esito negativo. Quindi nessun caso di virus proveniente dalla Cina all'ospedale Cisanello.