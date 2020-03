Coronavirus: positivo un operaio della Piaggio, quarantena per i colleghi

Miusure di prevenzione sono state disposte presso la Piaggio di Pontedera, a seguito di un riscontrato caso di positività al Coronavirus per un dipendente. La notizia trova spazio sui quotidiani locali.

Si tratta di un lavoratore che già da alcuni giurni non era presente nel proprio reparto per problemi di salute diversi dalla ormai nota malattia. Una volta arrivata la comunicazione della positività dalla Asl, l'azienda ha chiuso il reparto, con circa 20 colleghi del dipendente che sono stati messi in quaranteva preventiva. Una misura precauzionale, in quanto il paziente era già lontano dal lavoro e con ogni probabilità ha contratto il virus lontano dallo stabilimento.

Sono state disposte misure ulteriori di attenzione presso la Piaggio, sulla scia di quanto previsto in tutta Italia, volte a ridurre gli assembramenti e favorire la pulizia di locali e delle mani. Misurata anche la temperatura dei lavoratori all'ingresso.