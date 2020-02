Coronavirus: da martedì prelievi di sangue su prenotazione

Da martedì 3 marzo prelievi ematici su prenotazione nei presidi territoriali della Zona Pisana. E' un'altra delle misure precauzionali e preventive concordate dalla Società della Salute della Zona Pisana con l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, come interventi precauzionali finalizzati a prevenire la diffusione del Coronavirus – Covid 19.

Tutti i cittadini che ne avessero necessità possono chiamare lo 050.954039 (la mattina da lunedi a venerdì dalle 8 alle 13 e il pomeriggio da lunedi a giovedì dalle 14 alle 17) e prenotare l'appuntamento per effettuare l'esame del sangue.

Nelle Rsa per anziani a gestione diretta ('Viale', 'Villa Isabella', Via Torino, Via Avanzi, Nissim a Marina di Pisa, Ospedaletto di Vecchiano e Madonna dell'Acqua) le visite di parenti e familiari sono consentite dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17. E' consentita la visita di una sola persona per ciascun anziano assistito.

“In generale - è l'appello della presidente SdS Gianna Gambaccini e della direttrice Sabina Ghilli - invitiamo i cittadini ad evitare soste prolungate nelle sale d'attesa delle strutture e a recarsi ai servizi solo in caso di effettiva necessità”.