Coronavirus: la Sds riduce gli orari di apertura e rinvia alcune iniziative

Anche la Società della Salute della Zona Pisana mette in campo una serie di interventi precauzionali volti a prevenire la diffusione del Coronavirus-Covid 19. Da lunedì gli uffici della SdS di via Saragat, infatti,saranno aperti al pubblico solo per metà giornata (dalle 8.30 alle 13.30). "Chiediamo alla cittadinanza - spiegano la presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini e la direttrice Sabina Ghilli - anche di privilegiare gli appuntamenti su prenotazione piuttosto che recarsi alla struttura e attendere il proprio turno nei corridoi: per questo abbiamo messo a disposizione una linea telefonica dedicata appositamente alle prenotazioni (tel.050.954039)". Per le richieste d'informazione e altre comunicazioni, invece, è possibile contattare lo 050.954022.

Rinviate a dopo il 14 marzo le attività e iniziative pubbliche programmate alla Ludoteca 'La Kalimba' e al Centro Polivalente di San Zeno e quelle previste nei centri aggregativi giovanili del Cep, 'SpazioBono 19' e San Giovanni alla Vena (Vicopisano), alla Casa dei Bambini di San Rossore e ai servizi Azimut di educativa territoriale del Cep e di Cascina. Dalla prossima settimana, inoltre le strutture di Salute mentale adulti, Salute mentale infanzia adolescenza, Consultorio e Serd organizzeranno il filtro dell’utenza tramite un proprio servizio di accoglienza, utilizzando personale in servizio, rendendo comunque visibile, con appositi cartelli, il percorso da effettuare. E’ in corso l’attivazione del servizio di prenotazione telefonica per i prelievi ematici.

Al lavoro anche gli operatori di 'Progetto Homeless' e dell'unità di strada che, già da qualche giorno, hanno cominciato a distribuire materiale informativo alle persone senza dimora del territorio. "In generale – è l'appello di Gambaccini e Ghilli - si invita la cittadinanza a recarsi ai servizi della zona in caso di effettiva necessità cercando di contenere gli accessi alle strutture socio sanitarie".