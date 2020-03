Covid-19: in Toscana raccolta di rifiuti 'ad hoc' per i positivi al virus

Ci sarà un servizio dedicato per i rifiuti che provengono da abitazioni in cui dimorino soggetti che, risultati positivi alla Covid-19, stanno effettuando la quarantena obbligatoria. E' quanto dispone un'ordinanza predisposta dall'assessore all'Ambiente della Regione Toscana Federica Fratoni e firmata oggi, 16 marzo, dal presidente Enrico Rossi. L'obiettivo, fa sapere la Regione, è quello di tutelare la "salute pubblica e quella degli operatori stessi". L'ordinanza resterà in vigore per tre mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sarà consegnato - scrive in una nota la Regione - un kit per il ritiro rifiuti (sacchi, nastro adesivo e contenitore) al domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare. Il gestore eseguirà la raccolta dei rifiuti ogni 3/5 giorni. All'arrivo al domicilio l'operatore contatterà telefonicamente l'assistito invitandolo a esporre fuori dalla porta il contenitore con i rifiuti. Arrivato alla porta del destinatario, prelevando il contenitore pieno, l'operatore depositerà quello nuovo vuoto. I rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata. I cittadini dovranno posizionare il contenitore con i rifiuti in un luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente. I gestori manderanno questi rifiuti direttamente a incenerimento senza alcun trattamento preliminare".