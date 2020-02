Coronavirus: rafforzato il personale del numero verde informativo

Da oggi tre persone in più per la gestione delle chiamate, che quotidianamente arrivano al numero verde 800556060, istituito dalla Regione Toscana, per fornire informazioni, orientamento e indicazioni su percorsi e iniziative sul tema del Coronavirus. Il personale dedicato è composto da 13 operatori complessivi (5 amministrativi e 8 psicologi), di cui 3 in servizio da oggi, 27 febbraio, e del tutto operativi da lunedì prossimo primo marzo, a formazione ultimata.

Ad oggi il numero di chiamate pervenute è pari a 11.908 unità. Il numero verde 800556060 è stato attivato il 21 febbraio con un potenziamento dell'orario (dalle 9 alle 18, da martedì scorso), durante il quale poter chiamare dal lunedì al venerdì, digitando l'opzione 1. Il servizio è stato complessivamente rafforzato per favorire una corretta informazione sul Coronavirus e va ad arricchire gli strumenti informativi che la Regione ha messo a disposizione dei cittadini sul proprio sito web, dove è possibile consultare faq (domande e risposte più ricorrenti),link e circolari ministeriali, costantemente aggiornati.

Per informazioni è possibile contattare anche il numero telefonico di pubblica utilità, istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24.

Si ricordano di seguito anche i numeri utili attivati dalle Asl esclusivamente per i soggetti che hanno avuto contatti, stretti e prolungati, con casi confermati di Covid-19 e per tutte le persone che negli ultimi 14 giorni sono rientrate in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia o da zone sottoposte a quarantena in altre regioni:

Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli): 055.5454777, rientrocina@uslcentro.toscana. it.

Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio): 050.954444, rientrocina@uslnordovest.tosca na.it.

Asl Toscana sud sst (Arezzo, Grosseto, Siena): 800.579579, rientrocina@uslsudest.toscana. it.