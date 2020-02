Coronavirus, riunione in Prefettura: "Nessun caso a Pisa, al momento non necessare misure urgenti"

Prima riunione questa mattina, lunedì 24 febbraio, in Prefettura del tavolo di lavoro permanente convocato dal prefetto Giuseppe Castaldo. Al centro dell'incontro il coronavirus e le misure per arginare il contagio. Fanno parte del tavolo le Aziende Sanitarie del territorio, le forze dell'ordine, le forze armate di stanza a Pisa, l'Università, i rappresentanti degli enti locali, la Protezione Civile.

"Ad ora in città non è stato registrato alcun caso positivo al virus e pertanto non c'è bisogno di adottare misure urgenti di contrasto. Ogni istituzione è comunque pronta ad attuare tempestivamente le misure di competenza in caso di necessità - afferma il sindaco Michele Conti - ribadisco l'appello alla cittadinanza a prendere le precauzioni suggerite dal Ministero della Salute per contribuire a salvaguardare l'igiene pubblica, informarsi soltanto attraverso i canali ufficiali di Azienda ospedaliera universitaria pisana e Azienda USL Toscana Nord Ovest".