Coronavirus: sanificazioni in tutti i quartieri di Pisa

Proseguono le operazioni di sanificazione a Pisa, con l’istituzione di un servizio aggiuntivo di lavaggio e sanificazione di strade e spazi pubblici cittadini, come richiesto dal sindaco Michele Conti nei giorni scorsi. Oltre alle zone del centro storico, con particolare attenzione all’asse pedonale che va dalla Stazione Centrale alla zona Duomo, le operazioni di lavaggio si sono estese a tutti i quartieri della città, e l’Ufficio Ambiente, insieme all’assessore Filippo Bedini, ha predisposto un calendario degli interventi suddiviso per zone della città e orari di intervento.

Il rafforzamento del servizio di sanificazione per l’emergenza Coronavirus è stato affidato ad Avr, che si avvale di mezzi come spazzatrici e idropulitrici, oltre a squadre attrezzate a svolgere l’attività. Il prodotto utilizzato non è nocivo per persone e animali, quindi non vanno adottate precauzioni particolari al momento del passaggio delle idropulitrici.

"Come avevo anticipato - dichiara Michele Conti - abbiamo fatto predisporre una pianificazione degli interventi di sanificazione che copra tutti i quartieri della città, secondo un calendario prestabilito che si articola su quattro turni giornalieri, compresi il sabato e la domenica. In centro storico dobbiamo assicurare lavaggi quotidiani, perché rimane la zona più esposta ad un maggior afflusso di persone che vi si recano per esigenze lavorative, ma il calendario copre tutta la città, compresi i quartieri più periferici, assicurando per ogni zona un passaggio alla settimana. Il programma andrà avanti finchè proseguirà l’emergenza sanitaria, e valuteremo con l’Ufficio Ambiente la necessità di eventuali variazioni e integrazioni. Ringrazio il personale di Avr che, nonostante le difficoltà economiche dell’azienda, sta continuando a lavorare giorno per giorno, per contribuire al rafforzamento delle misure di pulizia e sanificazione a tutto vantaggio dei cittadini e della nostra comunità".

Sono quattro le squadre, suddivise in due turni per la mattina e due per il pomeriggio, che già dalla settimana scorsa sono al lavoro in tutti i quartieri, per sanificare aree pubbliche, piazze, strade e marciapiedi, comprese le superfici esposte al contatto come arredi urbani, colonne, recinzioni e passamano, con l’obiettivo di coprire progressivamente tutto il territorio comunale.

Il calendario delle operazioni di sanificazione

Lunedì mattina: Squadra 1 Centro; Squadra 2 rinforzo Centro

Lunedì pomeriggio: Squadra 3 Ospedaletto e Coltano; Squadra 4 Don Bosco e Ina Casa

Martedì mattina: Squadra 1 Centro; Squadra 2 Cisanello

Martedì pomeriggio: Squadra 3 Porta a Lucca Est; Squadra 4 zona Borghetto e Landi

Mercoledì mattina: Squadra 1 Centro; Squadra 2 rinforzo Centro

Mercoledì pomeriggio: Squadra 3 Porta a Lucca Ovest; Squadra 4 Marina di Pisa

Giovedì mattina: Squadra 1 Centro; Squadra 2 Cep e Barbaricina

Giovedì pomeriggio: Squadra 3 Campaldino e Gagno; Squadra 4 Tirrenia Calambrone

Venerdì mattina: Squadra 1 Centro; Squadra 2 rinforzo Centro

Venerdì pomeriggio: Squadra 3 Porta Nuova e zona via Bonanno; Squadra 4 Porta a Piagge

Sabato mattina: Squadra 1 Centro; Squadra 2 Riglione e Oratoio

Sabato pomeriggio: Squadra 3 San Giusto e San Marco; Squadra 4 Porta a Mare, La Vettola e San Piero a Grado

Domenica mattina: Squadra 1 Centro; Squadra 2 Putignano e Sant’Ermete

Domenica pomeriggio: Squadra 3 Pratale; Squadra 4 Pisanova

