Coronavirus: a Pisa stalli blu gratuiti e varchi Ztl aperti

Nell'ambito delle misure per l'emergenza provocata dal Coronavirus, il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato un'ordinanza, di concerto con l'assessore alla Mobilità Massimo Dringoli, che consente la sosta libera e gratuita nelle strisce blu in tutto il territorio comunale e la sospensione quotidiana della Zona a traffico limitato nella fascia oraria 11 - 16.

Le disposizioni saranno in vigore fino a diversa disposizione. La misura è stata adottata per assicurare parcheggi prossimi alle residenze dei cittadini, così da limitare il più possibile gli spostamenti pedonali dal parcheggio all'abitazione e per evitare possibili 'assembramenti' in prossimità degli esercizi commerciali aperti per la vendita di prodotti alimentari e altro.

Inoltre, da mercoledì 25 marzo, è istituita anche la sosta gratuita al parcheggio di via Cammeo per il personale medico e i dipendenti dell'Aoup impiegati nell'ospedale Santa Chiara: la misura durerà per tutto il periodo di emergenza legata al Coronavirus. Su richiesta del sindaco, l'amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone ha comunicato la decisione alla Direzione generale dell'Azienda ospedaliera pisana.