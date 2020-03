'Andrà tutto bene', rubato striscione realizzato dai dipendenti dell'Hotel Galilei: "Gesto vergognoso"

Un gesto "vergognoso" e inspiegabile. Solo così si può definire quanto avvenuto questa notte nei pressi dell'Hotel Galilei, in via Darsena a Pisa, dove ignoti hanno rubato uno striscione fatto realizzare dai dipendenti della struttura per lanciare un messaggio di speranza a tutta la comunità. A raccontare l'accaduto il titolare dell'albergo, Francesco De Rosa. "Nei giorni scorsi - racconta De Rosa - profondamente segnati dall’emergenza in corso, abbiamo fatto realizzare uno splendido striscione di 2,5x8 metri, con un bel messaggio di speranza per tutti noi dell’azienda ma soprattutto, esposto lungo la via Aurelia, sulla nuova rotatoria, un messaggio positivo e di incoraggiamento per tutti i passanti. Questa mattina lo striscione non c'era più, rubato. Un gesto veramente squallido e triste in un momento come questo".

Un 'colpo basso' che per l'albergatore arriva in una situazione difficile anche dal punto di vista economico. "Oltre all'Hotel Galilei - prosegue De rosa - siamo proprietari anche dell'Euro Hotel di Cascina. Entrambe le strutture possono ospitare in totale 480 persone, ma sono entrambi chiusi ormai da due settimane. La nostra specialità è soprattutto quella del turismo congressuale. Da un giorno all'altro ci siamo ritrovati improvvisamente senza possibilità di lavoro, con un solo ospite presente considerando entrambi gli alberghi. Sono quasi 70 le persone che lavorano nei nostri hotel: ora sono tutte a casa in cassa integrazione".