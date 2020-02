Scuola Normale, analisi su 4 studenti della sede di Firenze: tampone negativo

Nessun caso di coronavirus alla Scuola Normale. E' quanto comunica con una nota la stessa istituzione universitaria.

Quattro studenti della Classe di Scienze Politiche e Sociali della Scuola Normale di Pisa, che ha sede a Firenze, sono stati sottoposti nella serata di ieri al test del tampone faringeo per accertare la presenza o meno di coronavirus. Tutti e quattro gli studenti sono risultati negativi al test.



È stata la direzione della Scuola Normale, con vari messaggi inviati a tutte le componenti accademiche e al personale a partire da sabato scorso, ad invitare tutti ad adottare le misure precauzionali previste dalle direttive ministeriali, e a segnalare eventuali casi di soggiorno o transito nelle zone ritenute focolai del virus, fornendo un apposito servizio di informazione.



Gli studenti di Firenze, che rientravano nella casistica a rischio, hanno deciso in via precauzionale di sottoporsi al test che ha dato esito negativo.