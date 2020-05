Coronavirus in Toscana: 15 nuovi casi, nessun decesso a Pisa

In Toscana sono 9.802 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri, 11 maggio. Di questi casi, 5 sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici. I test eseguiti hanno raggiunto quota 184.851, 5.382 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.472. Gli attualmente positivi sono oggi 3.841, il 5,7% in meno di ieri. L'indice di contagiosità continua a rimanere sotto lo 0,6.

I casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, in base alla provincia di diagnosi: 3.333 a Firenze (11 in più rispetto a ieri), 542 a Prato (3 in più), 652 a Pistoia, 1.030 a Massa Carrara (1 in più), 1.329 a Lucca, 868 a Pisa, 535 a Livorno, 665 ad Arezzo, 427 a Siena, 421 a Grosseto. Sono 14 in più, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 1 nella Nord Ovest, nessun caso nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 263 casi per 100mila abitanti (media italiana circa 364 ogni 100mila).

Complessivamente, 3.462 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (meno 187 rispetto a ieri, meno 5,1%). Sono 9.638 (meno 165 rispetto a ieri, meno 1,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl centro 4.420, Nord Ovest 4.586, Sud Est 632).

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 379; 45 in meno di ieri (meno 10,6%) di cui 72 in terapia intensiva (meno 5 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 12 di marzo 2020 per le terapie intensive.

Le persone complessivamente guarite salgono a 5.002 (più 238 rispetto a ieri, il 5% in più): 1.274 persone 'clinicamente guarite' (58 persone in più rispetto a ieri, più 4,8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 3.728 (+ 180 persone, più 5,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 86,6 anni. Relativamente alla provincia di notifica del decesso, sono 3 le persone decedute nella provincia di Firenze, 1 a Massa, 1 a Lucca, 2 a Livorno, 2 a Grosseto. Sono 959 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 345 a Firenze 44 a Prato, 76 a Pistoia, 136 a Massa Carrara, 129 a Lucca, 78 a Pisa, 53 a Livorno, 44 ad Arezzo, 28 a Siena, 18 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione.