Vecchiano: stop a litorale, percorsi collinari, parchi e gioco d'azzardo

Una nuova ordinanza da parte del sindaco Massimiliano Angori pone nuove misure per Vecchiano utili a contrastare la diffusione a livello locale del contagio da Covid-19. Le misure sono in vigore da oggi, sabato 21 marzo, fino a venerdì 3 aprile, salva diversa indicazione. Di seguito riassunte le nuove disposizioni:

- divieto di circolazione di veicoli ogni giorno dalle 8 alle 20 verso il litorale vecchianese, fatta eccezione per i residenti;

- divieto di accesso, eccetto i residenti, dalle 8 alle 20 ai percorsi collinari, tra cui: via del Santuario, via di Bruceto, via delle Felci, via del Casone, via di Legnaio, via del Roncile, via Filicosi, via Concetto Marchesi, via delle Muracce;

- divieto di accesso dalle 8 alle 20 ai percorsi lungo l’argine del Fiume Serchio;

- divieto di accesso e di utilizzo delle aree gioco comunali presenti nelle zone di verde pubblico attrezzato;

- divieto di accesso e di utilizzo delle aree sportive, o per consuetudine dedicate alla pratica sportiva;

- sospensione su tutto il territorio comunale di tutte le tipologie di gioco lecito (gratta e vinci, slot, etc) anche all’interno delle rivendite di tabacchi e similari.

E' confermato fino al prossimo 3 aprile anche il divieto di accesso ai cimiteri comunali; gli addetti ai servizi cimiteriali sono comunque al lavoro per garantire le necessarie operazioni di sepoltura e le attività di manutenzione e decoro delle strutture. I riti funebri si svolgono regolarmente, con un numero limitato di persone e a distanza interpersonale di sicurezza. I trasgressori delle disposizioni dell’ordinanza potranno essere sottoposti a una sanzione fino a 500 euro.

"Benchè buona parte della cittadinanza si attenga alle regole comunali e alle prescrizioni governative finalizzate a limitare a motivi indispensabili gli spostamenti per contenere la diffusione del contagio da Covid19, è necessario adesso elevare al massimo le energie per ridurre al minimo gli effetti di questa straordinaria situazione: e le misure adottate hanno questa finalità", afferma il Sindaco Angori.