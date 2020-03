Brioche, sfoglie e focacce in dono al personale del Pronto Soccorso

Ogni giorno, a partire da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus, consegna al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cisanello vassoi colmi di brioche, biscotti, sfoglie dolci e focacce salate. E' l'iniziativa di solidarietà del bar pasticceria 'Lilli in' su Viale delle Piagge.

"Vogliamo ringraziare pubblicamente l'attività - scrive in una nota il personale Infermieristico, medico oss e amministrativo del Pronto Soccorso. Questo gesto addolcisce i duri momenti a cui siamo sottoposti: il cibo è condivisione, anche in un momento come questo dove la distanza fisica tra le persone è necessaria per arginare il diffondersi dell’epidemia. Un grazie di cuore quindi a tutto il personale che giornalmente provvede a coccolarci, a farci sentire meno soli ed uniti nonostante le difficoltà e le distanze"