CorriPisa 2018: torna la corsa per combattere il tumore al seno

Domenica 3 giugno nel Parco di San Rossore si terrà la terza edizione di 'CorriPisa', corsa non competitiva organizzata dall'associazione senologica internazionale e dalla Lilt, Lega Italiana Lotta ai Tumori, con l'intento di coinvolgere i cittadini pisani in una giornata dedicata alla lotta contro il tumore al seno.

Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Pisa e da Europa Donna Italia, partecipano i gruppi sportivi che aderiscono al Trofeo delle Tre Province e potrà unirsi chiunque voglia condividere, in una giornata di festa, la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione. Sarà anche l'occasione per sottolineare il compito che hanno le associazioni nel rendere meno pesante il percorso oncologico delle pazienti, attraverso la presenza, i progetti, la competenza e la dedizione delle volontarie.

Il raduno presso l'ippodromo è previsto per le ore 7.30, con partenza fissata alle ore 8. La corsa si svolgerà attraverso i percorsi da 3, 5, 8 e 15 chilometri, in modo che ogni partecipante, da solo o con la famiglia, potrà seguire l'itinerario a lui più adatto. Costo di partecipazione: 3 euro per i tesserati Cims, 3,50 euro per i non tesserati, assicurazione compresa.

La novità di quest’anno è la partecipazione alla giornata della Asd Podistica Ospedalieri, che su un percorso diverso condividerà le finalità della giornata con i propri atleti. Significativa e preziosa è la collaborazione dei Vigili del Fuoco, della 46esima Brigata Aerea di Pisa e della Croce Rossa, che garantiranno il servizio medico lungo il percorso. Ringraziamenti espressi per la collaborazione inoltre a Coldiretti, Collina dei ciliegi, Pubblica Assistenza, Carabinieri in congedo sezione di Calci, Asd La Galla Pontedera, Magistratura dei Satiri, Pisa Ovest.

"Un particolare ringraziamento - ha detto la presidente dell'associazione senologica Edna Maria Ghobert - va all'Associazione Cerrettinsieme e alle 'sue donne' che, con spirito di collaborazione straordinario, apportano alla manifestazione la loro simpatia e le loro indiscutibili abilità culinarie, alla generosità della sezione soci Coop e alla disponibilità del direttore Coop di Porta a Mare, nonché a tutti gli esercenti pisani che si sono dimostrati sensibili al problema del tumore al seno e a tutti i volontari che si sono generosamente prodigati per la buona riuscita dell'iniziativa".

"Ringrazio le associazioni coinvolte, fanno un lavoro preziosissimo. Il tema della prevenzione è fondamentale" ha continuato l'assessore al sociale e presidente della Società della Salute Sandra Capuzzi. Presenti alla conferenza stampa: per la Lilt la presidente Maricia Mancino, Raffaele Stumpo e Isabella Barbieri; per l'Asi Simone Testai, Giovanni Benedetti, Vincenzo De Rosa, Patrizia Gabirelli, Maria Matilde Volterrani; Gabriele Tiralongo per l'Asd Podistica Ospedalieri e l’avvocato Claudio Cecchella presidente Cims.