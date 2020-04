Corsi online per imparare a riconoscere un infarto e ad utilizzare il defibrillatore

L'emergenza sanitaria legata al coronavirus non ferma l'attività della Cecchini Cuore onlus del professor Maurizio Cecchini. In questi giorni, dal sito dell'associazione, è infatti possibile iscriversi ai corsi di formazione gratuiti online organizzati per insegnare ai cittadini a riconoscere un arresto cardiaco, fare un massaggio cardiopolmonare e utilizzare un defibrillatore. "Facciamo un paio di lezioni a settimana - spiega il dottor Cecchini - e ad ognuna, della durata di circa due ore, partecipano in media 80/100 persone da tutta Italia. Si tratta di videolezioni interattive duranti le quali è possibile fare domande in tempo reale. Possono partecipare tutti, anche ragazzi e bambini".

Ma non è l'unica attività portata avanti dall'associazione in questa fase. La Cecchini onlus è infatti attiva anche nel servizio di consegna a domicilio 'La spesa sicura', coordinato dalla Sds della zona pisana e rivolto ad anziani, disabili e persone in condizione di comorbidità. Altro servizio, portato avanti in prima persona da Cecchini, è quello di un centro di ascolto Whatsapp per persone con problemi cardiologici. Attività che non si fermano nemmeno di fronte alla raffica di furti/atti vandalici compiuti negli ultimi mesi ai defibrillatori installati dall'associazione in città. L'ultimo dei quali avvenuto nei giorni scorsi in piazza Toniolo.

"In totale i furti di Dae a Pisa sono stati 8 - spiega Cecchini - sui circa 500 macchinari che abbiamo installato in tuttà la città. Non è un numero altissimo; è da sottolineare però che 5 di questi sono avvenuti a San Giusto e 2 proprio in piazza Toniolo". Nell'ultimo episodio di un paio di giorni fa è stata inoltre presa a calci anche la teca che conteneva il dispositivo salvavita, quest'ultimo già precedentemente rubato e nuovamente sostituito: "Uno spregio nei confronti dei soldi dei cittadini e del lavoro che facciamo per salvare la vita alle persone - prosegue Cecchini. I nostri Dae in questi anni sono stati utilizzati in 22 occasioni, e in 16 di queste, il 73% dei casi, hanno salvato la vita alle persone colte da infarto. Si tratta di una percentuale altissima se consideriamo che la media è ci circa il 50% e che questi strumenti sono stati utilizzati da passanti e non da medici".

Raid di furti che Cecchini non riesce a spiegarsi ma che costringeranno l'associazione a cambiare 'strategia': "Non saprei dire se si tratta di ladri o di accanimento nei nostri confronti. Se fossero ladri gli strumenti rubati devono essere rivenduti all'estero, visto che hanno un numero di matricola ed in Italia sarebbero facilmente rintracciabili. Quello che è strano è che 5 degli 8 furti siano avvenuti nel solito quartiere. Fossi un ladro cercheri di evitare una di rubare sempre nella solita zona. Per colpa di pochi imbecilli - conclude Cecchini - da ora in avanti saremo costretti ad installaere i Dae all'interno di aree chiuse: cercheremo esercizi pubblici che abbiano orari di apertura il più ampi possibile, ma in ogni caso nelle ore notturne i defibrillatori non potranno essere utilizzati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.