Formazione: corsi gratuiti per Under 18 che hanno lasciato la scuola

Scadono nel corso del mese di ottobre le iscrizioni a due corsi formativi gratuiti dedicati ai ragazzi con meno di 18 anni che hanno abbandonato precocemente gli studi, con lezioni a Pisa e provincia. La Regione Toscana, che copre totalmente i costi di queste iniziative tramite le risorse del POR FSE 2014/2020 nell'ambito del progetto Giovanisì per l'autonomia dei giovani, ha infatti recentemente prorogato i termini per iscriversi a un paio di iniziative promosse sul territorio dall'agenzia 'Formatica' di Pisa.

Lunedì 15 ottobre è l'ultimo giorno utile per aderire al progetto 'D.en.t.r.o.– Diventare Grafico', una scuola dove si impareranno tutte le basi del mestiere, come montaggio video, il fotoritocco, i linguaggi web e il disegno vettoriale. In questo caso le lezioni si terranno a Pisa nella sede di Formatica, in via Cocchi 7. Scadono invece venerdì 26 ottobre le adesioni a 'Hidros', ciclo biennale per operatore termo idraulico che invece avrà luogo nelle aule dell'agenzia 'Forium' di Santa Croce sull'Arno e nell'azienda 'Arte Clima Snc di Ribechini Mario & C.' di Castelfranco di Sotto

Ogni percorso durerà fino a giugno 2020 e riguarderà ciascuno 15 ragazzi per 2100 ore di attività, di cui 800 di alternanza scuola lavoro. I ragazzi saranno dotati gratuitamente di un tablet, che sarà utilizzato per la didattica in aula. Le lezioni frontali saranno caratterizzate dall'introduzione di metodologie all'avanguardia: i ragazzi potranno apprendere materie specifiche e nozioni generali di base sfruttando la gamification, ovvero una forma di didattica basata sul gioco, sulla sfida e il confronto con gli altri compagni. In entrambi i casi viene rilasciato un attestato di livello europeo, spendibile da subito sul mercato del lavoro.

Partner del progetto sono Forium, Copernico, Cescot Toscana Nord e Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 di Pisa, a cui si aggiungono per il solo progetto 'Dentro' gli istituti superiori IPPSAR 'Matteotti', e IIS 'Santoni'. Per informazioni ci si può rivolgere a Formatica Scarl (referente Giulia Tramonti) al numero 050580187, scrivere a info@formatica.it o cliccare sul sito www.formatica.it.