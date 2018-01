Aoup: aperte le iscrizioni ai corsi per Oss-Operatore socio-sanitario

Sono aperte le iscrizione per il conseguimento del titolo di Oss-Operatore socio sanitario rivolto a tutti coloro che sono in possesso della qualifica di Aab (addetto all’assistenza di base) o titolo equipollente. Sul sito dell’Aoup è disponibile il bando per l’ammissione al corso di formazione per diventare Operatore socio-sanitario. I posti sono 60. Le domande scadono il 23 febbraio 2018.

Per tutte le informazioni e per scaricare il modulo di domanda, visitare il sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana.