Corso base di fotografia digitale organizzato dal circolo Vividi Contrasti

Avrà inizio martedì 8 maggio la nuova edizione del corso base di fotografia digitale organizzata dal Circolo Vividi Contrasti e rivolta a chi vuole compiere i primi passi nel mondo della fotografia, oppure a chi vuole rafforzare le proprie basi teoriche.



Il nostro intento è quello di insegnare col sorriso, senza pesantezza. Durante le lezioni vengono assegnati dei piccoli ma stimolanti compiti da compiere a casa, utili per iniziare a prendere la mano col mezzo fotografico.



La formula è quella già collaudata nelle molteplici edizioni passate: 6 lezioni infrasettimanali, ogni martedì sera alle 21.30, presso la sede del gruppo fotografico in via Fratelli Antoni,1 a Pisa nei locali della Circoscrizione 4 (zona aeroporto https://goo.gl/gz6o44).

Alle lezioni teoriche si aggiungeranno due lezioni pratiche che si svolgeranno nel fine settimana in esterno e/o in studio (date ancora da decidere) per mettere in pratica quanto appreso in aula.



Con la partecipazione al corso verrà consegnato agli studenti un piccolo manuale edito dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e verrà assicurata l’iscrizione al gruppo fotografico per l’anno 2017. Il tutto con soli € 60,00.



Questo significa che chi vorrà potrà continuare il proprio percorso insieme agli altri soci del Circolo. Non solo fotografia dunque, ma anche la possibilità di inserirsi in un gruppo di amici già collaudato.

L’inizio del corso è previsto per martedì 8 maggio 2018 alle ore 21.30