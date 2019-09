Calcinaia: bambini a lezione di educazione stradale

Un pomeriggio per insegnare ai più piccoli le regole per essere utenti della strada diligenti. E' l'iniziativa in programma sabato 28 settembre, dalle ore 15.30, presso il parco di piazza Noves (angolo via Primo Maggio) a Calcinaia. La giornata di educazione stradale per i bambini è organizzata dal Centro odontoiatrico Nahi di Pontedera, in collaborazione con l'Autoscuola Castellani di Pontedera e il patrocinio del Comune di Calcinaia.



Il corso è gratuito e i più piccoli potranno conoscere la segnaletica stradale e imparare il giusto comportamento da tenere in strada per non recare danno a se stessi e agli altri.

La Polizia locale di Calcinaia indicherà come comportarsi sia a piedi sia per viaggiare con la bici. Chi avrà superato il corso riceverà la patente di 'bravo pedone' e 'bravo ciclista'.



Per iscrivere i bambini basta chiamare il numero 058757760 oppure inviare un messaggio Whatsapp al numero 335216707 oppure scrivere a segreteria@drnahi.com.