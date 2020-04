Coronavirus: a Cascina un corso gratuito per il corretto utilizzo di guanti e mascherine

Un corso gratuito e certificato a favore dei cittadini ed delle aziende del territorio sul corretto utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale per contrastare il diffondersi del Covid-19. E' il progetto che porta la firma dell’azienda Stone Spa, leader nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, presentato al Sindaco reggente di Cascina Dario Rollo e che ha immediatamente incontrato il suo favore. Al termine del corso è possibile richiedere l'attestato. Il progetto sarà inoltre utilizzato dal Comune anche per formare i propri dipendenti.

"I cittadini - afferma Rollo - ma soprattutto le aziende che hanno ricominciato la propria attività e quelle che, mi auguro, lo faranno presto, hanno necessità di conoscere le norme di buona condotta per evitare il proliferare del virus nelle aree frequentate da persone, essere addestrati ad utilizzare correttamente le mascherine e i guanti monouso oppure sanificare gli ambienti di vita e di lavoro. Tutte attività che sono richieste obbligatoriamente per poter continuare a lavorare o muoversi sul territorio. Infatti, nei luoghi di lavoro e anche nelle aree dove vi è la presenza di persone, la formazione sull’utilizzo delle mascherine è obbligatoria, tanto quanto la formazione per prevenire i contagi. Inoltre, come ben sanno i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, la formazione deve essere dimostrata con un attestato di frequenza". Ecco il link per la registrazione.