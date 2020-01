Calcinaia: via al corso gratuito per soccorritori

La grande rete del volontariato formata da associazioni e tantissime persone che dedicano il loro impegno e il loro tempo libero ad aiutare il prossimo, è uno di quei fattori che permette alla sanità della regione di offrire servizi efficienti e di prossimità. Queste realtà si sviluppano come veri e propri centri di aggregazione all’interno di un paese e arrivano a promuovere eventi e corsi per la cittadinanza. Ecco allora che la Pro Assistenza di Calcinaia e la Pubblica Assistenza di Fornacette organizzano un 'Corso per soccorritori livello base'.

Il corso, gratuito e aperto a tutti i cittadini, inizierà il prossimo martedì 21 gennaio presso le sedi della Pubblica Assistenza di Fornacette in via Genova 35 e della Pro Assistenza di Calcinaia in via Dei Martiri 11/B a Calcinaia. Per le adesioni e per ulteriori informazioni a riguardo è sufficiente rivolgersi a questi contatti: cell. 340 5812289, 349 6109429 per la Pubblica Assistenza oppure 393 9193633 per la Pro Assistenza, anche attraverso messaggi Whatsapp.