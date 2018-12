Sport ed educazione: in centinaia al Cus per il primo corso di manovre salvavita

In centinaia, tra genitori, istruttori ed allievi del Cus Junior, si sono riuniti lo scorso weekend al Palacus del Centro universitario sportivo pisano per l'iniziativa 'Ti insegno io come si salva un bambino', il primo corso di manovre salvavita rivolto a bambini ed adulti inserito all'interno della tradizionale festa natalizia del Cus Junior, il settore polidisciplinare del Cus Pisa dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro di simulazione medica e il Pronto soccorso pediatrico dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana, è stata seguita dai genitori e dagli istruttori del Cus, che ogni giorno si dedicano alla formazione sportiva dei bambini anche nelle scuole dell'infanzia e primarie della città. Prima dell'evento educativo si è svolta la Festa dello sport alle scuole Fibonacci, dove gli istruttori Cus curano insieme agli insegnanti le lezioni di sport e motoria, e dal saggio di ginnastica ritmica. Protagoniste della festa sono state le allieve dei corsi di ritmica, che hanno allietato il folto pubblico con una serie di graziosi spettacoli e danze artistiche.

Per la prima volta si è esibita la rappresentativa dei due corsi di ritmica che il Cus ha organizzato all'interno del 'Doposcuola sportivo' dell’Istituto Galilei (l'iniziativa che permette agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie di praticare attività sportive in continuità con l’orario scolastico).

Dopo il brindisi con i genitori, la merenda per i bambini e la consegna della strenna agli allievi, la partita di calcio tra le due squadre del Cus Junior, gli Esordienti e i Pulcini, ha concluso l'evento, in cui medici e specialisti hanno illustrato ai presenti le principali manovre salvavita, dal massaggio cardiaco alle manovre di disostruzione delle vie aeree. All'evento ha partecipato anche una delegazione della Scuola Tessieri per una lezione sulle buone abitudini di somministrazione degli alimenti ai bambini.

