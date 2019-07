Corso per aspiranti volontari alla Croce Rossa a Uliveto Terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ULIVETO TERME, organizza un corso per aspiranti volontari, aperto a tutti i cittadini con più di 14 anni di età, che inizierà nel mese di SETTEMBRE 2019 presso la Sede del Comitato di ULIVETO TERME in Viale Mazzini 20. Tutti i moduli terminano con un esame teorico-pratico. A seconda del livello di formazione raggiunto, ci si potrà dedicare a diverse attività: SERVIZI DI TRASPORTO e SOCCORSO INFERMI CON AMBULANZA, SOCIO-ASSISTENZIALI e di PROTEZIONE CIVILE, di ASSISTENZA SANITARIA a favore DELLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI NEVENTI SPORTIVI E DI SPETTACOLO, CORSI DI PRIMO SOCCORSO e di EDUCAZIONE ALLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE.

Il Presidente Filippo Pellegrini si appella ai cittadini intenzionati ad incementarsi in una tale e nobile attività di VOLONTARIATO.

Per informazini telefonare al seguente numero di telefono: 050/788222 o mail a: leonardo.bartolini@toscana. ri.it - ulivetoterme@cri.it.