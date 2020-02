Corso per maestri di banda alla Filarmonica di Pontedera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è svolto il fine settimana scorso presso la Filarmonica “Volere è Potere” di Pontedera, il primo incontro del Corso per maestri di Banda organizzato da ANBIMA Toscana e tenuto dal maestro Andrea Gasperin. Un corso lanciato a Pontedera che toccherà tutte le altre province toscane, permettendo un’interazione con più realtà musicali e assicurando un beneficio complessivo esteso su tutto il territorio toscano. Il corso ha visto la partecipazione di maestri-allievi provenienti da Toscana, Marche e Calabria. Una grande occasione di crescita per la nostra Associazione ed un grande orgoglio per la città di Pontedera inaugurare un percorso didattico di altissimo livello, ha detto Eugenio Leone Presidente della banda pontederese. Nelle sessioni teoriche in classe si sono discussi e sviluppati argomenti direttamente collegati alla pratica della Direzione, come la tecnica di direzione, lo studio della partitura e la, troppo spesso dimenticata, educazione dell’orecchio. Il corso ha toccato anche altri aspetti fondamentali, come la programmazione artistica della banda e del repertorio, elemento fondamentale nella crescita di un gruppo.

Un grande grazie va a tutti gli strumentisti della Filarmonica pontederese che hanno avuto occasione di fare una grande esperienza, oltre che al M° Stefano Gatti che si è detto entusiasta: “ Si tratta di un check-up generale di grande utilità dell’intera associazione in tutte le sue componenti, artistiche e non, che permette di evidenziare i punti forti e quelli deboli su cui lavorare al fine di migliorare il livello complessivo. Consente inoltre una presa di coscienza, anche da parte degli strumentisti, delle responsabilità e del lavoro di cui ogni maestro si fa carico. Ne consegue un gruppo più motivato e coeso nel comune obiettivo: fare musica sempre al meglio. Un ringraziamento per il coordinamento va anche ad Alfredo Galdieri, Presidente ANBIMA Pisa.

Gallery