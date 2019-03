Vigili del fuoco a lezione nel campo macerie di Calambrone

Si è concluso presso il Comando dei Vigili del fuoco di Pisa il corso USAR MEDIUM per il personale della Toscana, specializzato nella ricerca di persone sotto le macerie.

Il corso, della durata di 2 settimane, si è articolato con attività teoriche e pratiche presso il campo di addestramento nazionale del Comando di Pisa e si è concluso con una esercitazione finale che si è svolta presso il campo macerie di Calambrone, utilizzando gli stessi scenari impiegati per l’ottenimento della Certificazione INSARAG recentemente acquisita dal Corpo Nazionale.

Il corso è stato molto intenso e partecipato da tutto il personale compreso il corpo docente con istruttori intervenuti dal Veneto, Lombardia e Piemonte.



Il direttore regionale Ing. Romano, presidente della commissione d’esame, ha evidenziato l’importanza dell’attività USAR svolta dal CNVVF riconosciuta anche dall’ONU attaverso l’INSARAG che in fase di certificazione ha definito il TEAM USAR HEAVY dei Vigili del fuoco italiani, il meglio fino ad oggi verificato.

