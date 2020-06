Costituita la delegazione provinciale dell'Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo del Coni a Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Come è noto il Comitato Olimpico Nazionale, si occuperà nel prossimo futuro, delle attivitaà della sola elite olimpica. Tocca così ad altri Enti, che al Coni sono da sempre legati, contribuire a promuovere l'attività sportiva territoriale nei vari livelli, con l'apporto indispensabile delle società che operano in loco.

In questa ottica, si sono da poco costituite le delegazioni provinciali di Livorno e Pisa dell'Associazione Nazionale Stelle al Merito sportivo del Coni (ANSMeS) che fino ad oggi, in ambito nazionale, aveva soprattutto il compito di segnalare al Comitato Olimpico nazionale, atleti, tecnici e società, che si fossero particolarmente distinti nell'anno solare, per l'assegnazione delle varie stelle e palme in oro, argento e bronzo, oltre a intrattenere rapporti con le scuole, per lo sport di base.

D'ora in avanti, l'Associazione, non solo manterrà i compiti per cui è nata ma proprio a livello locale, avrà tra i propri obbiettivi quello di attivare iniziative per lo svilupppo dello sport di ogni ordine e grado. Da qui la necessità, a livello provinciale di dotarsi di un gruppo di persone con esperienza e competenza di settore, in grado di supportare, nel corso della stagione agonisticam queste attività.

Il cav. Aldo Moretti (già presidente del Comitato regionale di Canottaggio) delegato ANSMeS per Pisa e provincia , in questo senso, ha già iniziato a individuare profili in grado di offrire questo tipo di contributo e invita tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche a mettersi in comunicazione con lui, prima possibile. Riceveranno istruzioni su come effettuare il tesseramento in vista della creazione dell'organigramma provinciale, che ovviamente farà riferimento alle sede regionale e a quella nazionale dell'Associazione stelle al merito sportivo.

Di seguito alcuni tra i più noti sportivi e società pisane che hanno ricevuto onorificenze Coni.

Stelle oro Pisa :

Antonio Di Ciolo (allenatore nazionale italiana di scherma con numerosi successi olimpici e mondiali ) ;

Cerrai Mario ( prima campione poi allenatore lotta). Francesco Tagliente (atleta e dirigente).

Muzio Salvestroni presidente CUS Pisa e dirigente a livello Nazionale.

Stelle argento Pisa:

Michele Di Lascio (dirigente giuoco calcio)

Gabriele Moretti (campione canoa poi dirigente a livello nazionale Canoa kaiah). Società stella oro tennis santa croce...CUS Pisa...tiro a segno cascina canottieri Arno Pisa. Canottieri cavallini Calcinaia.

Stella argento Pisa:

pugilistica Galilei Pisa; Sezione paracadutismo esercito Pisa. Folgore San MiniatoMoto club Pontedera;Tiro a volo Pisa.

Palme oro Pisa:

Ida Nicolini (atleta e allenatrice oltre che dirigente nazionale atletica)

Palme Argento Pisa:

Carlo Bastianini (allenatore nazionale atletica) ,Enrico Di Ciolo (allenatore scherma di atleti olimpionici), Antonio Baldacci (canottiere medagliato olimpico e allenatore nazionale canottaggio)