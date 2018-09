RC auto: a Pisa costa il 10% in più rispetto la media nazionale

Negli scorsi dodici mesi il premio dell'RC auto è diminuito del 3,22% in provincia di Pisa arrivando, ad agosto 2018, a 644,40 euro. Nonostante il calo, però, assicurare un'auto in provincia costa ancora il 10,59% in più rispetto alla media nazionale. I dati provengono dall'Osservatorio di Facile.it, che ha analizzato oltre 469mila preventivi di rinnovo compilati da automobilisti toscani fra il 1 agosto 2017 ed il 31 agosto 2018.

A livello regionale il costo medio per assicurare un'auto è aumentato dell'1,10% arrivando, ad agosto 2018, a 664,24 euro, vale a dire il 14% in più rispetto alla media nazionale. Scorrendo i valori in ottica provinciale emerge che, in realtà, le tariffe sono aumentate in quattro delle province toscane: Massa Carrara (751,34 euro, +6,74%), Firenze (672,86, euro, +6,72%), Grosseto(482,85 euro + 3,04%) e Prato (997,37 euro, +3,92%). Buone notizie invece per gli automobilisti di Arezzo, dove il premio medio (497 euro) è diminuito dell'8% e quelli di Siena, dove il calo è stato del 3,81% (486,92 euro). Tariffe in diminuzione, ma con premi ancora superiori alla media nazionale, anche a Livorno (607,46 euro, -3,42%), Lucca (656,16 euro, - 2,70%) e Pistoia (706,97 euro - 1,89%).

Secondo l'Osservatorio di Facile.it il premio più basso possibile, stando la comparazione nel corso dell'ultimo mese per chi ha residenza in provincia di Pisa, è di 202 euro. Il calcolo è eseguito per una donna in 1ª classe di merito per una Suzuki Jimny immatricolata nel gennaio 2005. Con il confronto delle offerte, calcola sempre l'Osservatorio, si può arrivare a risparmiare fino al 60%.

Le rilevazioni proseguono sul tipo di prodotto scelto dagli automobilisti della provincia pisana e sui mezzi assicurati. Nel mese di agosto la garanzia accessoria più scelta dagli utenti è stata la polizza Assistenza Stradale, richiesta nel 48,80% dei casi. Le automobili hanno un'anzianità media di 8,95 anni, per un valore economico della singola macchina di 9.875,75 euro.