Covid-19: Welcome Italia dona apparati per la rianimazione agli ospedali Versilia e Cisanello

La battaglia per arrestare il diffondersi del Covid-19 è in corso, con medici e infermieri sempre in prima linea. Sostenere il loro straordinario impegno è determinante per il futuro del nostro Paese. Per questo Welcome Italia, azienda di telecomunicazioni per le imprese con sede a Pisa, si è attivata per donare apparati e macchinari per la rianimazione che serviranno ad aiutare centinaia di pazienti degli ospedali Versilia e Cisanello. L’iniziativa è partita da una un’idea dei dipendenti dell’azienda che hanno proposto una sottoscrizione volontaria. Welcome Italia ha poi aggiunto il suo contributo diretto per permettere di donare agli ospedali più vicini alle sedi dell’azienda un Video laringoscopio, due Ventilatori pressometrici, un Fibroscopio per intubazioni. “In questo momento - commenta l’amministratore delegato di Welcome Italia Stefano Luisotti - il nostro pensiero va a tutte le Persone che affrontano l’emergenza Covid: a chi lotta contro il virus, ai loro familiari e al personale sanitario che compie grandi sforzi per riportare la situazione alla normalità. A nome di tutti i Colleghi voglio ringraziare il personale di tutti ospedali per l’aiuto che stanno dando a migliaia di persone ogni giorno”. Dall’inizio dell’emergenza il personale di Welcome Italia continua a essere operativo, in smartworking, per rispettare le norme sulla sicurezza e per garantire servizi di telecomunicazione essenziali per le Aziende ancora attive o che si preparano a riprendere le attività. Con questa iniziativa di solidarietà per gli ospedali, l’azienda e i suoi dipendenti hanno voluto manifestare la loro vicinanza alle tante persone che ogni giorno sul territorio si impegnano per salvare vite umane.