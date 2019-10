Servizi di cremazione: "A novembre il via ai lavori per il Giardino della Rimembranza"

Partiranno a novembre, al cimitero comunale di via Pietrasantina, i lavori per realizzare il Giardino della Rimembranza dove potranno essere disperse le ceneri dei cittadini che hanno fatto richiesta di cremazione. A dare l'annuncio è stato l'assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa che nella giornata di ieri, 8 ottobre, ha risposto in Consiglio Comunale ad un question time sull'argomento presentato dal consigliere di Diritti in Comune, Ciccio Auletta, nel quale si chiedeva all'amministrazione "gli interventi che prevede realizzare" dopo che nei giorni scorsi la Socrem (Società Pisana per la Cremazione) ha "denunciato diverse problematiche relative ai servizi di cremazione nel comune di Pisa".

"Da quando ci siamo insediati - ha detto Latrofa - abbiamo avuto diversi incontri con la Socrem. A dicembre 2018 abbiamo approvato e finanziato, con il parere favorevole anche della Soprintendenza, il progetto per realizzare il Giardino della Rimembranza. Un progetto al quale ha in parte fornito il proprio contributo anche la stessa Socrem. La gara è stata espletata e definitivamente affidata a giugno 2019 ad una associazione temporanea di imprese. Ad oggi è in corso la stipula del contratto, mentre a novembre dovrebbero partire i lavori che avranno una durata di 160 giorni".

Novità anche per quanto riguarda la Sala del Commiato, sulla quale la stessa Socrem si era resa disponibile a finanziare i lavori a proprie spese. "L’ufficio tecnico - ha continuato Latrofa - ha già pronto il progetto di massima e ora restano da quantificare i costi di realizzazione. l nostri uffici stanno vagliando quali sono le modalità legali per accettare questa donazione da parte della Socrem al’interno di un progetto che sarà comunque gestito dal Comune e che nel 2020 avrà la massima priorità".