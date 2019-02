Ponsacco: crescono gli utenti della biblioteca a Villa Elisa

La biblioteca comunale di Ponsacco cresce sempre di più. Lo dicono gli ultimi dati rilevati dal personale della Rete Bibliolandia che gestisce il servizio: dal 2017 le presenze in biblioteca sono aumentate, passando da 8589 a 9782 in un solo anno. In aumento anche le iscrizioni degli utenti: solamente nel 2018 si sono iscritti 308 nuovi lettori ed è stato registrato un numero di utenti attivi pari a 1679. Così anche i prestiti librari, che hanno raggiunto quota 13.295 segnando un incremento del 40% rispetto al 2017.

Questi numeri si uniscono a quelli non trascurabili degli eventi culturali che vengono organizzati a Villa Elisa e degli incontri che i bibliotecari svolgono con le scuole di ogni ordine e grado; dagli asili nido con il progetto 'Nati per Leggere' fino alle scuole superiori, anche con progetti di alternanza scuola-lavoro.

"Si tratta di un ottimo risultato - commenta il sindaco Francesca Brogi - che va oltre le nostre aspettative e che dimostra che le decisioni che abbiamo preso in questi anni sono state giuste. La riqualificazione di Villa Elisa con l’apertura del piano nobile, l’affidamento della nuova gestione ad una cooperativa specializzata e l'introduzione dell’orario continuato sono stati il primo fondamentale passo. Adesso procediamo con la realizzazione delle aule studio per gli studenti al primo piano che sicuramente farà apprezzare ancora di più quella che ci piace chiamare la Casa della Cultura".