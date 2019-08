Palaia, si rompe il cric mentre lavora sotto al camion: incastrato, ma illeso

Poteva avere un esito ben diverso l'incidente avvenuto stamani, 31 agosto, in via Volta nel Comune di Palaia, nell'area industriale in località Montanelli a Forcoli. Un uomo stava lavorando sotto un camion, alzato con un cric. Lo strumento si è rotto improvvisamente, con il mezzo pesante che è ricaduto a terra.

Il malcapitato è rimasto bloccato, ma fortunatamente non si è verificato alcuno schiacciato. Per liberarlo è stato necessario l'aiuto dei Vigili del Fuoco. Sul posto è comunque intervenuta la Misericordia di Peccioli, che ha portato l'uomo in ospedale a Pontedera per precauzione, spaventato ma incolume.