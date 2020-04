Crisi Covid-19 a Pontedera: contributo straordinario per il pagamento dell'affitto

Il Comune di Pontedera ha aperto il bando per raccogliere le domande delle famiglie in difficoltà economica per il pagamento dell'affitto, a seguito di una riduzione del reddito legata all'emergenza Covid-19. Si può presentare la domanda online fino al 29 aprile 2020: per i dettagli della misura messa in campo, sui possibili beneficiari, sull'ammontare del contributo e le modalità è possibile consultare la sezione dedicata del comune di Pontedera dove è possibile accedere al modello online.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' possibile anche rivolgersi ad alcuni uffici comunali per l'eventuale supporto nella presentazione della domanda: Ufficio casa del Comune di Pontedera,

telefono 0587 299225 (Lun. – Ven. 9-13); Agenzia per l’abitare sociale CasaInsieme, telefono 0587 299509 - 0587 299510, dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 13.

I requisiti

residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo; titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui il nucleo familiare ha la residenza; assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune in cui è presentata la domanda; valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 per l’anno 2019; diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (quaranta per cento) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia; il presente contributo non è cumulabile con il contributo per l’autonomia dei giovani della Misura GiovaniSì relativo al canone di locazione di alloggio autonomo.