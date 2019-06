Crisi IdS a Montacchiello: interrogazione parlamentare per "salvaguardare i posti di lavoro"

I deputati del Partito Democratico Ceccanti, Ciampi, Cenni e Serracchiani hanno presentato un'interrogazione al Ministro del Lavoro di Luigi di Maio per avere chiaro il quadro della situazione e le intenzioni del Governo in relazione alla possibile cessione di un ramo dell'azienda IdS di Montacchiello, in crisi, ad Enav, società controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

"La società Ingegneria dei Sistemi S.p.A (IdS) - spiegano i parlamentari Pd - è attiva da quasi 40 anni sul nostro territorio e nella sede pisana ha circa 200 impiegati che da mesi lamentano di un ritardo nel pagamento degli stipendi, dei contributi previdenziali e delle ritenute Irpef. Oltretutto pare delinearsi all'orizzonte la cessione di un ulteriore ramo d'azienda ad Enav, quello più privilegiato che si occupa di air navigation, ovvero dello sviluppo dei software per la gestione delle informazioni aeronautiche e il traffico aereo. Un fatto che se assodato, senza la presenza di un piano industriale efficace, andrebbe ulteriormente ad aggravare la situazione dei lavoratori".

"Per questo - concludono - abbiamo chiesto al Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio di fare chiarezza sulla vicenda e di indicare al più presto le azioni che intende intraprendere per salvaguardare i posti di lavoro di chi opera nell'IdS a Pisa e nelle altri sedi presenti sul territorio italiano".