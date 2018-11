Crolla il soffitto alla Caserma Mameli: "Nessun ferito solo per fortuna"

Oltre un metro quadro di soffitto è crollato nella caserma della polizia in via San Francesco, proprio sopra le macchinette automatiche del caffè. La notizia è arrivata stamani, 29 novembre, alle orecchie del sindacato Silp, che torna così a denunciare lo stato di degrado dei locali in cui gli agenti lavorano. "Solo il caso - ha detto il segretario provinciale Marco Noero - ha evitato che i poliziotti e gli impiegati del Ministero dell'Interno venissero coinvolti dal distacco".

"Il cedimento di parte del soffitto di un'area di transito della caserma - ha insistito - appare ancora più grave perché si è verificato nella palazzina nella quale il questore pro tempore aveva trasferito alcuni anni fa, ritenendoli evidentemente più sicuri, la maggior parte degli uffici che si trovavano all'interno di un altro stabile della medesima caserma, che era stato dichiarato inagibile a causa di gravi infiltrazioni di acqua dal tetto che avevano reso gli ambienti di lavoro insalubri e pericolosi".

Erano le conseguenze delle forti piogge del settembre 2017. "Inutile dire - ha proseguito il sindacalista - che a dispetto dei tanti proclami riguardanti la particolare attenzione alla sicurezza ed alle forze di polizia effettuati da parte dei governi e delle amministrazioni pubbliche che si sono succedute nel tempo, i lavori di ristrutturazione del tetto e di ripristino dei locali non sono ancora iniziati". Ecco quindi che il Silp Cgil chiede al Ministero dell'Interno di "interrompere immediatamente gli interventi tampone e di intraprendere una volta per tutte la strada del trasferimento della Questura in locali più ampi ed idonei per le attività e la sicurezza di poliziotti e cittadini".

Torna così la richiesta del Silp di "trasferimento della Questura in Piazza Vittorio Emanuele, nella ex sede dell'amministrazione provinciale, rispetto al quale c'è stato un positivo pronunciamento favorevole nel 2017 del prefetto, del questore, del sindaco pro tempore dell'epoca, nonché del presidente della Regione. La richiesta è quindi che riprendano con urgenza e rinnovato impegno l'iter concreto per il trasferimento della Questura, per il quale anche il Ministero dell'Interno aveva espresso parere favorevole, anche in considerazione del fatto che tale spostamento si concilierebbe con la forte e pressante domanda di sicurezza proveniente dai cittadini, in particolare nell'area della stazione ferroviaria di Pisa Centrale".

Il sindacato ha quindi chiesto al questore la "convocazione urgente di una riunione e l'effettuazione di un sopralluogo, al quale dovranno partecipare tutte le figure istituzionali preposte a valutare sia la sicurezza degli ambienti di lavoro, come il medico competente ed i vigili del fuoco, sia le opere che dovranno essere necessariamente effettuate al più presto, come il Provveditorato delle Opere Pubbliche".