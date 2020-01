Scuola primaria Gereschi: "Crolli di intonaco e manutenzioni non effettuate"

Distaccamenti di intonaco e ritardi negli interventi di manutenzione. E' quanto denuncia il Sindacato Generale di Base in merito alla scuola primaria 'L. Gereschi', in via Umberto Viale a Pisanova. I due crolli si sarebbero verificati il 15 novembre e il 9 dicembre scorsi.

"Siamo stati contattati - scrive Sgb in una nota - da alcuni genitori i quali lamentano che, nonostante reiterate richieste, anche scritte, rivolte al Comune permangono ritardi nel consolidamento strutturale. Dopo le forti piogge di due mesi fa con il crollo di pezzi di intonaco a cui sono seguiti altri fenomeni analoghi nel mese di dicembre non è ancora stato realizzato alcun tipo di intervento. Al ritorno dalle vacanze di Natale, a distanza di una settimana dalla riapertura delle scuole la situazione è invariata".

"Sgb - prosegue il sindacato in una nota - conosce i problemi annosi delle scuole di ogni ordine e grado, esemplare è l'esempio del Liceo Bonarroti che da anni attende una ricostruzione di sana pianta. Gli stanziamenti per l'edilizia scolastica sono una parte rilevante degli interventi comunali indispensabili, ritardarne allora la realizzazione è motivo di preoccupazione per i genitori e noi di Sgb".