Via Battisti, crolla un cornicione: pericolo scampato

Un crollo che fortunatamente non ha provocato danni e feriti la sera di domenica 28 gennaio, intorno alle 19, in via Battisti a Pisa, all'altezza del civico 36. A cadere circa sei metri di sotto gronda in muratura, in un momento nel quale non vi erano passanti che camminavano nell'area interessata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa oltre agli agenti della Polizia Municipale e al personale della Protezione Civile del Comune di Pisa che ha provveduto a transennare la zona.

