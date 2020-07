Cade pezzo di intonaco in via San Martino

Un frammento di muratura precipitato a terra. E' successo in via San Martino stamani, 10 luglio, intorno le ore 10, nel tratto vicino Corso Italia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa con l'autoscala per i controlli del caso. La via è stata temporeaneamente chiusa con il nastro fino alla fine delle verifiche delle condizioni di sicurezza.

