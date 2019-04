Cadono intonaci in viale Bonaini: zona recintata dai Vigili del Fuoco

La copertura dell'edificio proprio all'angolo fra viale Bonaini e Piazza Guerrazzi ha avuto un crollo stamani, 6 aprile. Parte dell'intonaco poco sotto il tetto e buona parte della rifinitura sotto la lastra di marmo con il nome della via è venuta giù, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.

E' avvenuto poco prima delle ore 10. Fortunatamente non ci sono state persone o cose coinvolte. La zona è stata recintata dai pompieri intervenuti sul posto, in attesa della transennatura da parte del Comune, con poi la necessità di intervento definitivo di riparazione.

Gallery